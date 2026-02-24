Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов - РИА Новости, 24.02.2026
12:17 24.02.2026 (обновлено: 12:20 24.02.2026)
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов
Правительство РФ должно дать подробные ответы на вопросы депутатов во время годового отчета кабмина в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство РФ должно дать подробные ответы на вопросы депутатов во время годового отчета кабмина в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства во вторник провел совещание с членами кабмина, посвященное подготовке к отчету в Государственной думе.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
Вчера, 11:41
"Уважаемые коллеги, в ходе отчета парламентарии озвучат свои вопросы. Конечно, мы должны дать подробные ответы на них", - сказал Мишустин, подчеркнув общую цель Госдумы и правительства - "поступательное развитие страны и благополучие наших граждан".
Отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Вчера, 10:31
 
Заголовок открываемого материала