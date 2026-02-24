https://ria.ru/20260224/mishustin-2076365164.html
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов
Мишустин: правительство должно дать подробные ответы на вопросы депутатов
Правительство РФ должно дать подробные ответы на вопросы депутатов во время годового отчета кабмина в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.02.2026
