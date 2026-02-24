Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
11:41 24.02.2026 (обновлено: 11:50 24.02.2026)
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин в докладе в Государственной думе расскажет о проделанной работе за прошлый год, выполнении задач по развитию ключевых... РИА Новости, 24.02.2026
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики

Мишустин: доклад в Госдуме будет включать информацию о развитии экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в докладе в Государственной думе расскажет о проделанной работе за прошлый год, выполнении задач по развитию ключевых сфер экономики и социальной сферы РФ, сообщил глава правительства.
Отчет правительства России в Государственной думе о работе, проделанной в 2025 году, пройдет 25 февраля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной Думе РФ. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин назвал общие цели правительства и Госдумы
Вчера, 11:37
"Я представлю доклад о проделанной работе в прошлом году. Ну, конечно, прежде всего о выполнении задач, которые были поставлены президентом для поддержки граждан, для развития ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы", - сказал Мишустин на совещании правительства по подготовке к отчету в Госдуме.
Он уточнил, что доклад также будет включать информацию о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Вчера, 10:31
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
