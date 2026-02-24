https://ria.ru/20260224/mishustin-2076355698.html
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин в докладе в Государственной думе расскажет о проделанной работе за прошлый год, выполнении задач по развитию ключевых... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:41:00+03:00
2026-02-24T11:41:00+03:00
2026-02-24T11:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
Мишустин сообщил, что в докладе в Госдуме расскажет о развитии экономики
