Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом - РИА Новости, 24.02.2026
10:31 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/mishustin-2076339611.html
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
2026-02-24T10:31:00+03:00
2026-02-24T10:31:00+03:00
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным рабочим форматом отчет правительства в Госдуме, отметив, что кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие.
Во вторник Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в преддверии отчета правительства.
"Рассчитываем на такое же конструктивное взаимодействие в ходе предстоящего отчета. Это очень важный рабочий формат, который позволяет нам сверить наши законодательные планы, учесть запросы регионов и, конечно, обеспечить выполнение поручений главы государства", - сказал Мишустин.
Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Госдума направила Мишустину 186 вопросов в рамках подготовки к отчету
