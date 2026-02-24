https://ria.ru/20260224/mishustin-2076339611.html
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом - РИА Новости, 24.02.2026
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным рабочим форматом отчет правительства в Госдуме, отметив, что кабмин рассчитывает на конструктивное... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:31:00+03:00
2026-02-24T10:31:00+03:00
2026-02-24T10:31:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076338266_0:357:2930:2005_1920x0_80_0_0_b533780b617685c2553876e5e0125b7b.jpg
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071756485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076338266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7786d0d4d30f6dffb0fe93699eb0d33e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом
Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме очень важным рабочим форматом
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным рабочим форматом отчет правительства в Госдуме, отметив, что кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие.
Во вторник Мишустин
встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
в преддверии отчета правительства.
"Рассчитываем на такое же конструктивное взаимодействие в ходе предстоящего отчета. Это очень важный рабочий формат, который позволяет нам сверить наши законодательные планы, учесть запросы регионов и, конечно, обеспечить выполнение поручений главы государства", - сказал Мишустин.
Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.