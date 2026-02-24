Мишустин назвал отчет правительства в Госдуме важным рабочим форматом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным рабочим форматом отчет правительства в Госдуме, отметив, что кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие.

"Рассчитываем на такое же конструктивное взаимодействие в ходе предстоящего отчета. Это очень важный рабочий формат, который позволяет нам сверить наши законодательные планы, учесть запросы регионов и, конечно, обеспечить выполнение поручений главы государства", - сказал Мишустин.