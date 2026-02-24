Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
10:24 24.02.2026
Прямой разговор с депутатами необходим, заявил Мишустин
Прямой и откровенный разговор правительства РФ с депутатами необходим для выполнения поручений президента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Прямой и откровенный разговор правительства РФ с депутатами необходим для выполнения поручений президента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в преддверии отчета правительства.
"Это очень важный рабочий формат, который позволяет нам сверить наши законодательные планы, учесть запросы регионов и, конечно, обеспечить выполнение поручений главы государства. И такой прямой, откровенный разговор с парламентариями - необходимая часть этого процесса", - сказал Мишустин во время встречи.
Премьер министр Михаил Мишустин
Мишустин призвал устранять барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса
19 февраля, 16:54
 
