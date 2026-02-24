https://ria.ru/20260224/mishustin-2076336707.html
Прямой разговор с депутатами необходим, заявил Мишустин
Прямой и откровенный разговор правительства РФ с депутатами необходим для выполнения поручений президента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:24:00+03:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074731178_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_a1ca11a537a595ca0d1348ac5d2df777.jpg
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин
Мишустин: прямой разговор с депутатами нужен для выполнения поручений президента