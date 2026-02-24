Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года - РИА Новости, 24.02.2026
13:01 24.02.2026
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года - РИА Новости, 24.02.2026
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года
Примерно 8 тысяч мирных жителей России погибли от атак ВСУ, пострадали как минимум 27 тысяч человек за последние четыре года, заявил посол по особым поручениям... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:01:00+03:00
2026-02-24T13:01:00+03:00
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
обсе
россия
в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года

Мирошник: примерно 8 тысяч мирных жителей РФ погибли от атак ВСУ за 4 года

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Примерно 8 тысяч мирных жителей России погибли от атак ВСУ, пострадали как минимум 27 тысяч человек за последние четыре года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Всего за прошедшие четыре года от преступных деяний украинских боевиков пострадало как минимум 27 тысяч мирных жителей и примерно 8 тысяч погибло. То есть на протяжении четырех лет ежедневно от рук украинских боевиков погибало по шесть и получало ранения по 12 мирных жителей", - сказал Мирошник на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ при ОБСЕ.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мирошник назвал убийства Киевом мирных жителей способом давления на Россию
В миреРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
