Мирошник рассказал, сколько мирных жителей погибли от атак БПЛА в 2025 году
В 2025 году от атак украинских дронов погибли 433 мирных жителя России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В 2025 году от атак украинских дронов погибли 433 мирных жителя России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В последний год неоспоримое первенство по числу убитых и раненых гражданских жителей занимают ударные дроны малого и большого радиуса действия различных устройств и модификаций. Только в 2025 году от атак украинских дронов пострадало 2958 мирных жителей, из которых 433 погибли", - сказал Мирошник
на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ
при ОБСЕ
.
Он добавил, что особенностью применения БПЛА против гражданских жителей является четкая преднамеренность действий.
"Украинские операторы дронов ясно видя цель атакуют гражданский транспорт, автобусы, санитарные автомобили "скорой помощи", жилые дома и места массового скопления мирных жителей", - отметил посол.