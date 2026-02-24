Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 24.02.2026 (обновлено: 12:55 24.02.2026)
Мирошник рассказал, сколько мирных жителей погибли от атак БПЛА в 2025 году
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
украина
россия, родион мирошник, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Украина
Мирошник: в 2025 году от атак украинских дронов погибли 433 мирных жителя РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбломки БПЛА ВСУ
Обломки БПЛА ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В 2025 году от атак украинских дронов погибли 433 мирных жителя России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В последний год неоспоримое первенство по числу убитых и раненых гражданских жителей занимают ударные дроны малого и большого радиуса действия различных устройств и модификаций. Только в 2025 году от атак украинских дронов пострадало 2958 мирных жителей, из которых 433 погибли", - сказал Мирошник на "круглом столе" по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности", организованном постпредством РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что особенностью применения БПЛА против гражданских жителей является четкая преднамеренность действий.
"Украинские операторы дронов ясно видя цель атакуют гражданский транспорт, автобусы, санитарные автомобили "скорой помощи", жилые дома и места массового скопления мирных жителей", - отметил посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникУкраина
 
 
