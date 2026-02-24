Рейтинг@Mail.ru
G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения
20:05 24.02.2026
G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения
в мире
россия
украина
g7
евросоюз
Новости
в мире, россия, украина, g7, евросоюз
В мире, Россия, Украина, G7, Евросоюз
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) считают, что только Россия и Украина могут достичь мирного урегулирования украинского конфликта, говорится в заявлении стран "Большой семерки".
"Мы признаем, что только Украина и Россия, добросовестно сотрудничая в ходе переговоров, могут достичь мирного соглашения", – говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Елисейского дворца.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия остается открытой для мирного процесса по Украине, заявил Песков
Вчера, 17:49
При этом страны G7 продолжают заявлять о том, что Европа должна играть ведущую роль в процессе урегулирования несмотря на то, что ЕС не участвует в переговорах.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Источник РИА Новости заявлял, что представители Франции, Великобритании, ФРГ и Италии наблюдали в Женеве за новым раундом переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Песков отмечал, что европейцы не участвуют в переговорном процессе и подавляющее большинство точек зрения, которые выражаются в европейских столицах, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования.
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Страны G7 выразили поддержку усилиям США по урегулированию на Украине
Вчера, 18:30
 
В миреРоссияУкраинаG7Евросоюз
 
 
