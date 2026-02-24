https://ria.ru/20260224/mir-2076500196.html
G7 признали, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения
Страны "Большой семерки" (G7) считают, что только Россия и Украина могут достичь мирного урегулирования украинского конфликта, говорится в заявлении стран... РИА Новости, 24.02.2026
