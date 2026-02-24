Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности, сообщает Минфин РФ.

Группа "Самолет" ранее обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной "стабилизационный инструмент" в размере 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

"Состоялось очередное заседание Подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет", - говорится в материалах министерства в канале MAX

"По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. ГК "Самолет" рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", - добавляется в материалах.

Как рассказали РИА Недвижимость в "Самолете", в результате переговоров с крупнейшими банками разработаны инструменты и меры, которые позволят группе снизить процентную нагрузку и рефинансировать часть долга для более эффективного прохождения периода жесткой денежно-кредитной политики.

Минфин России внимательно рассмотрел и оценил финансовые и операционные показатели группы "Самолет" и результаты текущей корпоративной стратегии, направленной на сохранение стабильности, оптимизации структуры расходов и улучшение финансовой позиции группы. По итогам проверки документации и результатов деятельности Минфин не увидел предпосылок рисков финансовой неустойчивости", - отметили в компании.