Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем - РИА Новости, 24.02.2026
20:23 24.02.2026
Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем
Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем - РИА Новости, 24.02.2026
Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем
Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по... РИА Новости, 24.02.2026
россия
экономика, россия, михаил кенин, министерство финансов рф (минфин россии), самолет (девелопер)
Экономика, Россия, Михаил Кенин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Самолет (девелопер)
Минфин заявил, что у ГК "Самолет" нет критических проблем

Минфин заявил об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности, сообщает Минфин РФ.
Группа "Самолет" ранее обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной "стабилизационный инструмент" в размере 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.
Строительство - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минстрой: ситуация с "Самолетом" не показательна для стройотрасли
10 февраля, 15:18
"Состоялось очередное заседание Подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет", - говорится в материалах министерства в канале MAX.
"По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. ГК "Самолет" рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", - добавляется в материалах.
Как рассказали РИА Недвижимость в "Самолете", в результате переговоров с крупнейшими банками разработаны инструменты и меры, которые позволят группе снизить процентную нагрузку и рефинансировать часть долга для более эффективного прохождения периода жесткой денежно-кредитной политики.
"Минфин России внимательно рассмотрел и оценил финансовые и операционные показатели группы "Самолет" и результаты текущей корпоративной стратегии, направленной на сохранение стабильности, оптимизации структуры расходов и улучшение финансовой позиции группы. По итогам проверки документации и результатов деятельности Минфин не увидел предпосылок рисков финансовой неустойчивости", - отметили в компании.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Ее основной акционер Михаил Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в прошлом году.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Самолет" планирует продать часть земельного банка на 9 млрд рублей
9 февраля, 11:38
 
ЭкономикаРоссияМихаил КенинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Самолет (девелопер)
 
 
