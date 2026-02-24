https://ria.ru/20260224/minfin-2076501413.html
Минфин не нашел критических проблем у ГК "Самолет"
Минфин не нашел критических проблем у ГК "Самолет" - РИА Новости, 24.02.2026
Минфин не нашел критических проблем у ГК "Самолет"
Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по...
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
Минфин не нашел критических проблем у ГК "Самолет"
Минфин: ГК "Самолет" не имеет критических проблем и может работать с банками
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности, сообщает Минфин РФ.
Группа "Самолет" ранее обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной "стабилизационный инструмент" в размере 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.
"Состоялось очередное заседание Подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет", - говорится в материалах министерства в канале MAX
.
"По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. ГК "Самолет" рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", - добавляется в материалах.