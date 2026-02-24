Минфин не нашел критических проблем у ГК "Самолет"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подкомиссия кабмина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК "Самолет", рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности, сообщает Минфин РФ.

Группа "Самолет" ранее обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной "стабилизационный инструмент" в размере 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене.

"Состоялось очередное заседание Подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет", - говорится в материалах министерства в канале MAX