Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", — сказал он.

По словам спикера, нововведения позволят расширить механизм контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру.

"Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам", —подчеркнул Володин.

Основные положения законопроекта:

Трудовых мигрантов обяжут оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов их семей, находящихся в России на их иждивении.

Срок пребывания иностранца и его семьи в России будет зависеть от длительности его трудоустройства.

Совершеннолетние дети мигранта должны будут выехать из России в течение месяца после 18-летия, если у них нет законных оснований остаться в стране.