https://ria.ru/20260224/migranty-2076317014.html
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики - РИА Новости, 24.02.2026
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T08:26:00+03:00
2026-02-24T08:26:00+03:00
2026-02-24T09:36:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075647232.html
https://ria.ru/20260216/gosduma-2074577375.html
https://ria.ru/20260205/mvd-2072578831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, мигранты
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Мигранты
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики
ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект об изменениях миграционной политики
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, сообщил
председатель палаты Вячеслав Володин.
"Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", — сказал он.
По словам спикера, нововведения позволят расширить механизм контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру.
"Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам", —подчеркнул Володин.
Основные положения законопроекта:
- Трудовых мигрантов обяжут оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов их семей, находящихся в России на их иждивении.
- Срок пребывания иностранца и его семьи в России будет зависеть от длительности его трудоустройства.
- Совершеннолетние дети мигранта должны будут выехать из России в течение месяца после 18-летия, если у них нет законных оснований остаться в стране.
- Патент или разрешение на работу будут аннулировать при отсутствии информации о доходах мигранта или если его доходы меньше умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.
- Ужесточаются условия получения разрешения на временное проживание или вида на жительство: их не выдадут или аннулируют, если иностранец работал меньше десяти месяцев в год.