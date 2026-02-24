Рейтинг@Mail.ru
08:26 24.02.2026
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о совершенствовании миграционной политики, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
"Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной думы. Законопроект направлен в комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", — сказал он.
По словам спикера, нововведения позволят расширить механизм контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру.
"Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам", —подчеркнул Володин.
Основные положения законопроекта:
  • Трудовых мигрантов обяжут оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов их семей, находящихся в России на их иждивении.
  • Срок пребывания иностранца и его семьи в России будет зависеть от длительности его трудоустройства.
  • Совершеннолетние дети мигранта должны будут выехать из России в течение месяца после 18-летия, если у них нет законных оснований остаться в стране.
  • Патент или разрешение на работу будут аннулировать при отсутствии информации о доходах мигранта или если его доходы меньше умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.
  • Ужесточаются условия получения разрешения на временное проживание или вида на жительство: их не выдадут или аннулируют, если иностранец работал меньше десяти месяцев в год.
