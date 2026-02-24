Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию - РИА Новости, 24.02.2026
18:04 24.02.2026
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию

Лавров и Абдель Аты обсудили внешнеполитическую координацию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Абдель Аты
Сергей Лавров и Абдель Аты - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Абдель Аты. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили внешнеполитическую координацию на международных площадках в ходе телефонной беседы, сообщил во вторник МИД России.
"Основное внимание было уделено вопросам продолжения тесной внешнеполитической координации между Россией и Египтом на международных площадках по актуальной проблематике", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Стороны также обсудили актуальную повестку дня, подчеркнув важность работы для укрепления торгово-экономического сотрудничества стран.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Москва и Каир гордятся стратегическим партнерством, заявили в МИД Египта
Вчера, 17:57
 
Россия Египет Сергей Лавров
 
 
