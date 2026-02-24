https://ria.ru/20260224/mid-2076481482.html
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию
Лавров и глава МИД Египта обсудили внешнеполитическую координацию
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили внешнеполитическую координацию на международных площадках в ходе телефонной беседы,... РИА Новости, 24.02.2026
