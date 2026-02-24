https://ria.ru/20260224/mid-2076462521.html
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав
Россия предупреждает о риске военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях на фоне информации о планах Лондона и Парижа помочь РИА Новости, 24.02.2026
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав и его последствиях