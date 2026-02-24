МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия предупреждает о риске военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях на фоне информации о планах Лондона и Парижа помочь Киеву заполучить ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.