В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы Великобритании и Франции помочь Украине получить ядерное оружие неприемлемы и являются эскалационным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
«
"Для всех причастных к подобным безрассудным действиям и мирового сообщества в целом должно быть очевидно, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Напоминаем, что Украина, присоединившаяся в своё время к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, обязалась не приобретать ядерное оружие, а Великобритания и Франция как государства, обладающие согласно данному договору ядерным оружием – не передавать кому бы то ни было ядерное оружие, а также никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее таким оружием, к его производству или приобретению", - указала Захарова.