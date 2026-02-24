Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 24.02.2026 (обновлено: 17:14 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/mid-2076462094.html
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО - РИА Новости, 24.02.2026
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО
Планы Великобритании и Франции помочь Украине получить ядерное оружие неприемлемы и являются эскалационным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:00:00+03:00
2026-02-24T17:14:00+03:00
украина
франция
россия
мирный план сша по украине
в мире
великобритания
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260224/mid-2076461642.html
украина
франция
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, россия, мирный план сша по украине, в мире, великобритания, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Франция, Россия, Мирный план США по Украине, В мире, Великобритания, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В МИД оценили планы Лондона и Парижа помочь Киеву получить ЯО

МИД РФ: планы Британии и Франции помочь Украине получить ЯО грозят эскалацией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Планы Великобритании и Франции помочь Украине получить ядерное оружие неприемлемы и являются эскалационным шагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
«

"Для всех причастных к подобным безрассудным действиям и мирового сообщества в целом должно быть очевидно, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

"Напоминаем, что Украина, присоединившаяся в своё время к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, обязалась не приобретать ядерное оружие, а Великобритания и Франция как государства, обладающие согласно данному договору ядерным оружием – не передавать кому бы то ни было ядерное оружие, а также никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее таким оружием, к его производству или приобретению", - указала Захарова.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Намерения Британии и Франции угрожают не только России, заявили в МИД
Вчера, 16:59
 
УкраинаФранцияРоссияМирный план США по УкраинеВ миреВеликобританияМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала