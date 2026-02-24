https://ria.ru/20260224/mid-2076461892.html
МИД: Россия развернула активную работу на международных площадках
МИД: Россия развернула активную работу на международных площадках - РИА Новости, 24.02.2026
МИД: Россия развернула активную работу на международных площадках
Россия развернула активную работу на международных площадках, чтобы образумить британские и французские власти после информации о намерении Лондона и Парижа... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:00:00+03:00
2026-02-24T17:00:00+03:00
2026-02-24T17:07:00+03:00
россия
в мире
лондон
париж
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071858957_0:100:3156:1875_1920x0_80_0_0_65605ed2fc9f4e7eb5ba65d79d31d041.jpg
https://ria.ru/20260224/mid-2076462521.html
россия
лондон
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071858957_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_39482ca00f56b350957270307132655e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, лондон, париж, мария захарова
Россия, В мире, Лондон, Париж, Мария Захарова
МИД: Россия развернула активную работу на международных площадках
МИД: РФ ведет работу на международных площадках, чтобы образумить Лондон и Париж