16:59 24.02.2026 (обновлено: 17:09 24.02.2026)
Намерения Британии и Франции угрожают не только России, заявили в МИД
Намерения Британии и Франции угрожают не только России, заявили в МИД
россия, киев, франция, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Киев, Франция, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Здание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Последствия раскрытой СВР линии Британии и Франции на помощь Киеву в обретении ядерного оружия угрожают не только безопасности России, предупредили в МИД РФ.
"Последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой по информации о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.
МИД предупредил о риске военного столкновения ядерных держав
