Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 24.02.2026 (обновлено: 17:07 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/mid-2076461518.html
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми - РИА Новости, 24.02.2026
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми
Любые "заходы" на пересмотр безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение ядерного оружия недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:59:00+03:00
2026-02-24T17:07:00+03:00
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260224/mid-2076461420.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД назвал заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимыми

МИД: любые заходы на пересмотр безъядерного статуса Украины недопустимы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Любые "заходы" на пересмотр безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение ядерного оружия недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская позиция на этот счёт непреклонна и предельно категорична. Мы неоднократно заявляли, что любые "заходы" на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы", - говорится в комментарии Захаровой.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия даст жесткий отпор содействию Киеву в получении ЯО, заявили в МИД
Вчера, 16:58
 
РоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала