В МИД высказались о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие
16:55 24.02.2026 (обновлено: 17:24 24.02.2026)
В МИД высказались о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие
лондон, киев, париж, мария захарова
В МИД высказались о планах Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон и Париж вынашивают планы оказать содействие Киеву в обретении ядерного оружия в преддверии Конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Свои опасные планы Лондон и Париж вынашивают фактически в преддверии Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель этого года", - говорится в комментарии Захаровой в связи с информацией о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.
Дипломат подчеркнула, что государства-участники должны будут уделить серьёзное внимание данному сюжету как имеющему непосредственное отношение к функционированию режима договора и сохранению его целостности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу
Вчера, 13:42
 
