https://ria.ru/20260224/merts-2076511640.html
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая - РИА Новости, 24.02.2026
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
Основные вопросы мировой политики невозможно решить без участия Китая, необходимо вести умную и сбалансированную политику по отношению к Пекину, заявил канцлер... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:02:00+03:00
2026-02-24T22:02:00+03:00
2026-02-24T22:02:00+03:00
в мире
китай
германия
пекин
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c4b2a2f9a444567b01581008808792ef.jpg
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076500675.html
https://ria.ru/20260224/germanija-2076390415.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_471633a23c35d7cd579ac29e8b1f3434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, германия, пекин, фридрих мерц
В мире, Китай, Германия, Пекин, Фридрих Мерц
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
T-Online: Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая