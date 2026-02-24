Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая - РИА Новости, 24.02.2026
22:02 24.02.2026
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
Основные вопросы мировой политики невозможно решить без участия Китая, необходимо вести умную и сбалансированную политику по отношению к Пекину, заявил канцлер... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:02:00+03:00
2026-02-24T22:02:00+03:00
в мире
китай
германия
пекин
фридрих мерц
китай
германия
пекин
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая

Канцлер Германии Фридрих Мерц
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Основные вопросы мировой политики невозможно решить без участия Китая, необходимо вести умную и сбалансированную политику по отношению к Пекину, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед отлетом в КНР.
"Сегодня большие вопросы мировой политики уже невозможно решить без вовлечения Пекина", - заявил Мерц, чьи слова приводит портал T-Online.
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио
Вчера, 20:10
По его словам, сотрудничество с КНР необходимо для урегулирования крупнейших кризисов в мире. Он подчеркнул в этом ключе, что стремление к "отвязке от Китая" было бы "ошибкой", а Германия тем самым лишила бы себя экономических возможностей.
В то же время канцлер отметил, что Германии и Европе ещё предстоит многое сделать, чтобы выстроить "сбалансированное партнёрство с Китаем". "Умная политика в отношении Китая начинается здесь, у нас дома", - добавил он.
Визит Мерца в Китай состоится с 24 по 26 февраля. Его будет сопровождать делегация из представителей бизнеса.
Лидер АдГ обвинила Мерца в ухудшении ситуации с газом из-за отправки Киеву
Вчера, 13:38
 
В миреКитайГерманияПекинФридрих Мерц
 
 
