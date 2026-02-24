В МЭР проинформировали о возможности возобновления поездок в Венесуэлу

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России вслед за МИД России информирует о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении, следует из сообщения министерства.
"Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления официального представителя МИД России М.В. Захаровой от 24 февраля 2026 года, информирует о возможности возобновления туристических поездок граждан Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла, а также продвижения и реализации туристских продуктов в данном направлении российскими туроператорами и турагентами", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране, обеспечивается общественный порядок. Вместе с тем туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности, отметили в МИД.
При этом министерство экономического развития также обратило внимание россиян, планирующих поездки в Венесуэлу, проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении страны.
"Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в Венесуэлу рекомендуется: в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания; обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - также указали в министерстве.
Минэкономразвития в начале января на основании сообщения посольства России в Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.