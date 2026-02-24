В МЭР проинформировали о возможности возобновления поездок в Венесуэлу

При этом министерство экономического развития также обратило внимание россиян, планирующих поездки в Венесуэлу, проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении страны.

"Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в Венесуэлу рекомендуется: в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания; обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - также указали в министерстве.