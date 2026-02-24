Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных

МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Побег 23 заключенных произошел во время беспорядков в региональной тюрьме в штате Халиско после нападения на нее вооруженных групп, сообщил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес.

"По итогам переклички 23 человека, лишенные свободы, числятся сбежавшими. Уже направлены соответствующие ориентировки в различные федеральные субъекты для их задержания", - заявил он на пресс-конференции, запись которой опубликовало в соцсетях издание Jalisco Noticias

Инцидент произошел в региональном центре исполнения наказаний в районе Икстапа города Пуэрто-Вальярта в штате Халиско . По словам чиновника, группы вооруженных лиц открыли огонь по объекту, протаранили ворота автомобилем и проникли на территорию учреждения. Сотрудники пенитенциарной службы отразили нападение.

« "К сожалению, один из наших сотрудников пенитенциарной полиции, который противостоял нападавшим, погиб", - добавил Эрнандес.

После внешней атаки внутри учреждения произошли беспорядки, для их подавления были привлечены дополнительные силы. В настоящее время ситуация взята под контроль, безопасность в учреждении восстановлена, на месте продолжают работать представители правозащитных органов. Ведется розыск сбежавших заключенных.

Нападение и беспорядки в тюрьме Халиско произошли в рамках масштабной волны насилия после спецоперации мексиканских силовиков по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. В ходе операции он был ранен и скончался при транспортировке в столицу.