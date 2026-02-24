Рейтинг@Mail.ru
07:45 24.02.2026 (обновлено: 09:54 24.02.2026)
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Побег 23 заключенных произошел во время беспорядков в региональной тюрьме в штате Халиско после нападения на нее вооруженных групп, сообщил секретарь... РИА Новости, 24.02.2026
в мире, халиско, беспорядки в мексике
В мире, Халиско, Беспорядки в Мексике
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных

В мексиканском штате Халиско после нападения на тюрьму сбежали 23 заключенных

© AP Photo / Ginette RiquelmeВоеннослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике
Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Ginette Riquelme
Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Побег 23 заключенных произошел во время беспорядков в региональной тюрьме в штате Халиско после нападения на нее вооруженных групп, сообщил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес.
"По итогам переклички 23 человека, лишенные свободы, числятся сбежавшими. Уже направлены соответствующие ориентировки в различные федеральные субъекты для их задержания", - заявил он на пресс-конференции, запись которой опубликовало в соцсетях издание Jalisco Noticias.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Боевики картеля в Мексике убили более 20 силовиков после захвата главаря
Вчера, 19:30
Инцидент произошел в региональном центре исполнения наказаний в районе Икстапа города Пуэрто-Вальярта в штате Халиско. По словам чиновника, группы вооруженных лиц открыли огонь по объекту, протаранили ворота автомобилем и проникли на территорию учреждения. Сотрудники пенитенциарной службы отразили нападение.
«
"К сожалению, один из наших сотрудников пенитенциарной полиции, который противостоял нападавшим, погиб", - добавил Эрнандес.
После внешней атаки внутри учреждения произошли беспорядки, для их подавления были привлечены дополнительные силы. В настоящее время ситуация взята под контроль, безопасность в учреждении восстановлена, на месте продолжают работать представители правозащитных органов. Ведется розыск сбежавших заключенных.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп призвал Мексику усилить борьбу с наркокартелями
Вчера, 17:47
Нападение и беспорядки в тюрьме Халиско произошли в рамках масштабной волны насилия после спецоперации мексиканских силовиков по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. В ходе операции он был ранен и скончался при транспортировке в столицу.
В ответ боевики картеля организовали десятки блокад федеральных трасс, поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры в ряде штатов. По официальным данным, в результате атак погибли 27 сотрудников силовых структур, задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок погибли 34 человека.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Эксперт рассказал, на что направлена волна насилия в Мексике
07:30
 
В миреХалискоБеспорядки в Мексике
 
 
