Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
Побег 23 заключенных произошел во время беспорядков в региональной тюрьме в штате Халиско после нападения на нее вооруженных групп, сообщил секретарь... РИА Новости, 24.02.2026
24.02.2026
2026-02-24T07:45:00+03:00
2026-02-24T09:54:00+03:00
Из мексиканской тюрьмы во время беспорядков сбежали 23 заключенных
В мексиканском штате Халиско после нападения на тюрьму сбежали 23 заключенных
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Побег 23 заключенных произошел во время беспорядков в региональной тюрьме в штате Халиско после нападения на нее вооруженных групп, сообщил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес.
"По итогам переклички 23 человека, лишенные свободы, числятся сбежавшими. Уже направлены соответствующие ориентировки в различные федеральные субъекты для их задержания", - заявил он на пресс-конференции, запись которой опубликовало в соцсетях издание Jalisco Noticias
Инцидент произошел в региональном центре исполнения наказаний в районе Икстапа города Пуэрто-Вальярта в штате Халиско
. По словам чиновника, группы вооруженных лиц открыли огонь по объекту, протаранили ворота автомобилем и проникли на территорию учреждения. Сотрудники пенитенциарной службы отразили нападение.
"К сожалению, один из наших сотрудников пенитенциарной полиции, который противостоял нападавшим, погиб", - добавил Эрнандес.
После внешней атаки внутри учреждения произошли беспорядки, для их подавления были привлечены дополнительные силы. В настоящее время ситуация взята под контроль, безопасность в учреждении восстановлена, на месте продолжают работать представители правозащитных органов. Ведется розыск сбежавших заключенных.
Нападение и беспорядки в тюрьме Халиско произошли в рамках масштабной волны насилия после спецоперации мексиканских силовиков по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. В ходе операции он был ранен и скончался при транспортировке в столицу.
В ответ боевики картеля организовали десятки блокад федеральных трасс, поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры в ряде штатов. По официальным данным, в результате атак погибли 27 сотрудников силовых структур, задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок погибли 34 человека.