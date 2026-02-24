Картель в Халиско имел план на случай убийства лидера, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Картель "Новое поколение Халиско" обозначил убийство своего лидера Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, как "красную линию" и имел заранее продуманный план на случай ее нарушения, пишет газета Wall Street Jоurnal со ссылкой на Уилла Фридмана, американского исследователя из совета по международным отношениям, работающего над книгой о преступности в Латинской Америке.
Как сообщил эксперт, 22 февраля картель начал действовать в соответствии с установленной им "красной линией", которой считалось убийство Эль Менчо.
"Они дали продуманный ответ, когда штат переступил эти границы. Это показывает, что был разработан план", - заявил Фридман.
Мексиканские силовики провели накануне спецоперацию в штате Халиско по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Сервантеса, известного как Эль Менчо, он был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений. В ответ на это боевики картеля и близких к нему ОПГ организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, а также поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры. В результате вооруженных нападений погибли 27 сотрудников Национальной гвардии, пенитенциарной службы и прокуратуры. По итогам беспорядков были задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 30 человек.
В понедельник МИД латиноамериканской страны сообщил, что иностранные граждане в Мексике в результате операции сил безопасности в штате Халиско и последовавших за ними беспорядков не пострадали.