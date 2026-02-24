Рейтинг@Mail.ru
Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область - РИА Новости, 24.02.2026
24.02.2026
Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область
Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область - РИА Новости, 24.02.2026
Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область
Медведицу, прирученную в Приморье, отправили в парк "Малинки" Ростовской области, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр... РИА Новости, 24.02.2026
общество
ростовская область
ростов
https://ria.ru/20241216/zoopark-1989474849.html
https://ria.ru/20260130/medved-2071358056.html
ростовская область
ростов
общество, ростовская область, ростов
Общество, Ростовская область, Ростов
Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область

Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в парк "Малинки" Ростовской области

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев - РИА Новости. Медведицу, прирученную в Приморье, отправили в парк "Малинки" Ростовской области, сообщает центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
Медведицу нашли в ноябре прошлого года в одном из населённых пунктов в Приморье, сотрудники охотнадзора отправили её в центр реабилитации "Тигр" . Специалисты после обследования установили, что у медведицы хирургическим способом удалили все клыки, и она оказалась ручной: выпрашивала еду, завидев людей. В дикой природе такому зверю уже не выжить.
Брошенную медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк
16 декабря 2024, 15:18
"Медведицу (определили - ред.) на постоянное место жительства в парк "Малинки" Ростовской области. Наша любимица покинула Приморье и уже приземлилась в аэропорту Ростова. С нами она провела четыре месяца — за это время мы успели её полюбить, и, конечно, нам грустно с ней расставаться", - говорится в сообщении.
В центре также уточнили, что медведицу назвали Машей.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
Медведь Гром - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В московском зоопарке рассказали о медведе, спасенном в Донбассе
30 января, 23:28
 
