Медведицу, спасенную в Приморье, отправили в Ростовскую область

Медведицу нашли в ноябре прошлого года в одном из населённых пунктов в Приморье, сотрудники охотнадзора отправили её в центр реабилитации "Тигр" . Специалисты после обследования установили, что у медведицы хирургическим способом удалили все клыки, и она оказалась ручной: выпрашивала еду, завидев людей. В дикой природе такому зверю уже не выжить.

Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.