Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом - РИА Новости, 24.02.2026
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что его контакты с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:45:00+03:00
2026-02-24T14:45:00+03:00
2026-02-24T14:45:00+03:00
в мире
россия
вьетнам
пхеньян
дмитрий медведев
то лам
единая россия
россия
вьетнам
пхеньян
В мире, Россия, Вьетнам, Пхеньян, Дмитрий Медведев, То Лам, Единая Россия
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом
Медведев надеется на продолжение контактов с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама