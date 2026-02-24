Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом - РИА Новости, 24.02.2026
14:45 24.02.2026
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом
Медведев выразил надежду на продолжение контактов с То Ламом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что его контакты с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Ламом обязательно продолжатся.
Медведев во вторник провел встречу со специальным представителем генерального секретаря ЦК КПВ, Министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом. В ходе встречи Медведев поздравил Компартию Вьетнама с успешным проведением 14 съезда, а также попросил передать искренние поздравления То Ламу.
"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу во время его визита в Российскую Федерацию и встречу, которая была в Пхеньяне. Так что контакты обязательно продолжатся, надеюсь", - сказал Медведев, видео опубликовано в его канале на платформе Max.
Также он поздравил вьетнамский народ с прошедшим праздником Тет.
Встреча Медведева и То Лама в России состоялась 9 мая 2025 года. Переговоры в Пхеньяне они проводили 10 октября 2025 года.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России
