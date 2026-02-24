Рейтинг@Mail.ru
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
14:29 24.02.2026 (обновлено: 15:24 24.02.2026)
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
Созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" стремится к миру, в то же время другие страны, как Франция и Великобритания, активно... РИА Новости, 24.02.2026
в мире, франция, россия, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Франция, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев

Медведев: Совет мира стремится к миру, пока Париж и Лондон готовятся к войне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг на встрече в Москве. 24 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Единой России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг на встрече в Москве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг на встрече в Москве. 24 февраля 2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" стремится к миру, в то же время другие страны, как Франция и Великобритания, активно готовятся к войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил во вторник, что провел встречу со специальным представителем генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Видео со встречи опубликовано в канале зампреда Совбеза на платформе Max.
"В то время, как одни страны стремятся к миру: недавно президент Трамп проводил саммит мира. Другие страны активно готовятся к войне", - сказал Медведев, напомнив данные СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому режиму ядерные технологии.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США
21 февраля, 13:37
 
