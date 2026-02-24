https://ria.ru/20260224/medvedev-2076407823.html
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
Созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" стремится к миру, в то же время другие страны, как Франция и Великобритания, активно... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:29:00+03:00
2026-02-24T14:29:00+03:00
2026-02-24T15:24:00+03:00
в мире
франция
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
франция
россия
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
Медведев: Совет мира стремится к миру, пока Париж и Лондон готовятся к войне