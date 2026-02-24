Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" стремится к миру, в то же время другие страны, как Франция и Великобритания, активно готовятся к войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.