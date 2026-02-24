Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами - РИА Новости, 24.02.2026
14:08 24.02.2026 (обновлено: 14:22 24.02.2026)
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами - РИА Новости, 24.02.2026
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал постоянно происходящими "игрищами" намерения Великобритании и Франции передать Украине ядерные... РИА Новости, 24.02.2026
в мире, киев, великобритания, франция, украина, дмитрий медведев
В мире, Киев, Великобритания, Франция, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами

Медведев назвал намерения передать Украине ядерные технологии игрищами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал постоянно происходящими "игрищами" намерения Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологи.
Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом, видео опубликовано в канале Медведева в Max. Зампред Совбеза упомянул информацию российской Службы внешней разведки о том, что Великобритания и Франция собираются передать ядерные технологии Украине.
"Чем это может грозить, мы прекрасно с вами понимаем: это прямая дорога к мировой войне. И последствия таких шагов мы неоднократно называли. Это все хорошо известно, тем не менее, такие игрища происходят", - сказал Медведев.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин рассказал, к чему может привести передача ядерного оружия Киеву
Вчера, 13:02
 
В миреКиевВеликобританияФранцияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
