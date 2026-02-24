https://ria.ru/20260224/medvedev-2076400143.html
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами - РИА Новости, 24.02.2026
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал постоянно происходящими "игрищами" намерения Великобритании и Франции передать Украине ядерные... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:08:00+03:00
2026-02-24T14:08:00+03:00
2026-02-24T14:22:00+03:00
в мире
киев
великобритания
франция
украина
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_cabc6583c2767bf8754df2f29691cd70.jpg
https://ria.ru/20260224/volodin-2076377729.html
киев
великобритания
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5c8460d3a84ea38e63f3bfd76e224049.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, великобритания, франция, украина, дмитрий медведев
В мире, Киев, Великобритания, Франция, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал намерения передать Киеву ядерные технологии игрищами
Медведев назвал намерения передать Украине ядерные технологии игрищами