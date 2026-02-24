Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал одним из приоритетов внешней политики РФ развитие отношений с Вьетнамом.
"Российско-вьетнамские отношения основаны на традициях крепкой дружбы, доверия и взаимопомощи. Развитие диалога с Вьетнамом - в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Будем и дальше обеспечивать благоприятные условия для расширения торгово-экономических связей, укрепления научно-технических и гуманитарных контактов", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что высоко ценит честное, открытое, основанное на взаимном уважении сотрудничество между "Единой Россией" и КПВ.
"Соглашение о взаимодействии между нашими партиями - крепкий фундамент для межпартийной кооперации. В ближайшее время рассчитываем придать ей серьезный дополнительный импульс", - заключил Медведев.