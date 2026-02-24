Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал одним из приоритетов внешней политики РФ развитие отношений с Вьетнамом.

"Соглашение о взаимодействии между нашими партиями - крепкий фундамент для межпартийной кооперации. В ближайшее время рассчитываем придать ей серьезный дополнительный импульс", - заключил Медведев.