Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 24.02.2026 (обновлено: 14:15 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076398727.html
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России - РИА Новости, 24.02.2026
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал одним из приоритетов внешней политики РФ развитие... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:03:00+03:00
2026-02-24T14:15:00+03:00
россия
вьетнам
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260220/vetnam-2075658284.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Вьетнам, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов России

Медведев назвал развитие отношений с Вьетнамом одним из приоритетов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал одним из приоритетов внешней политики РФ развитие отношений с Вьетнамом.
Медведев сообщил во вторник, что провел встречу со специальным представителем генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
"Российско-вьетнамские отношения основаны на традициях крепкой дружбы, доверия и взаимопомощи. Развитие диалога с Вьетнамом - в числе приоритетных направлений внешней политики нашей страны. Будем и дальше обеспечивать благоприятные условия для расширения торгово-экономических связей, укрепления научно-технических и гуманитарных контактов", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что высоко ценит честное, открытое, основанное на взаимном уважении сотрудничество между "Единой Россией" и КПВ.
"Соглашение о взаимодействии между нашими партиями - крепкий фундамент для межпартийной кооперации. В ближайшее время рассчитываем придать ей серьезный дополнительный импульс", - заключил Медведев.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны
20 февраля, 07:39
 
РоссияВьетнамДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала