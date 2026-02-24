Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу

Медведев подчеркнул, что речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне. Страны-поставщики в таком случае становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, при необходимости по ним также будет нанесен удар, добавил он.

Как заявило пресс-бюрю СВР, западные страны не могут смириться с поражением Украины и потому планируют передать ей атомную или хотя бы "грязную" бомбу. При этом Лондон и Париж хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.