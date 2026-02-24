https://ria.ru/20260224/medvedev-2076392398.html
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму...
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерные технологии.
"Не может быть и тени сомнения в том, что России
при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине
, представляющим угрозу нашей стране", — сказал он телеканалу RT
.
Медведев подчеркнул, что речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне. Страны-поставщики в таком случае становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, при необходимости по ним также будет нанесен удар, добавил он.
"Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", — считает Медведев.
Как заявило пресс-бюрю СВР, западные страны не могут смириться с поражением Украины и потому планируют передать ей атомную или хотя бы "грязную" бомбу. При этом Лондон и Париж хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Совет Федерации предупредил, что реализация этих планов будет расцениваться как совместное нападение на Москву
. По мнению сенаторов, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.