Рейтинг@Mail.ru
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 24.02.2026 (обновлено: 14:22 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/medvedev-2076392398.html
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу - РИА Новости, 24.02.2026
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:42:00+03:00
2026-02-24T14:22:00+03:00
россия
киев
украина
дмитрий медведев
единая россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076216774.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, дмитрий медведев, единая россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Медведев: России применит любое оружие, если Киев получит ядерную бомбу

Медведев пригрозил ударом по поставщикам ядерного оружия Киеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение СВР о планах Франции и Великобритании передать киевскому режиму ядерные технологии.
"Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране", — сказал он телеканалу RT.
Медведев подчеркнул, что речь идет о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране, и это прямая дорога к мировой войне. Страны-поставщики в таком случае становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, при необходимости по ним также будет нанесен удар, добавил он.
"Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", — считает Медведев.
Как заявило пресс-бюрю СВР, западные страны не могут смириться с поражением Украины и потому планируют передать ей атомную или хотя бы "грязную" бомбу. При этом Лондон и Париж хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Совет Федерации предупредил, что реализация этих планов будет расцениваться как совместное нападение на Москву. По мнению сенаторов, безответственный сговор властей двух стран в обход демократических институтов может спровоцировать катастрофу.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
23 февраля, 14:17
 
РоссияКиевУкраинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала