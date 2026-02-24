Медаль имени Байкова учредили в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости. Депутаты городской думы Ростова-на-Дону учредили ряд новых наград, в том числе медаль имени бывшего градоначальника Андрея Байкова, а также знак отличия "Мать героя", сообщает гордума.

Изменения в решение городской думы "О принятии Положения "О Почетном звании и наградах города Ростова-на-Дону" депутаты приняли на заседании во вторник.

"В связи с объявлением в городе Года Андрея Байкова и для признания высокого достижения в производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности граждан и коллективов городской думой учреждён Памятный знак "195 лет Байкову Андрею Матвеевичу" и медаль "Медаль имени Байкова А.М.", - говорится в сообщении.

По словам председателя городской думы Лидии Новосельцевой, Байков был выдающимся градоначальником.

"Учреждая памятный знак и медаль в год 195-летия Андрея Матвеевича Байкова, мы не просто отдаём дань уважения выдающемуся градоначальнику, но и создаём ориентир для современников, чтобы имя человека, изменившего облик нашего города, стало символом профессиональных и общественных заслуг", - сказала она.

Для признания заслуг матерей в достойном воспитании подрастающего поколения депутатами также введён Знак отличия "Мать героя". Им будут награждать проживающих в Ростове матерей, которые воспитывают или воспитали детей, совершивших героический подвиг по защите Отечества, по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей или по ликвидации ЧС.

Как отметила Новосельцева, знак "Мать героя" - это признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество.