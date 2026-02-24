Рейтинг@Mail.ru
Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
13:58 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/matushkin-2076396941.html
Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля
Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля - РИА Новости, 24.02.2026
Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля
Торжественно-ритуальный митинг ко Дню защитника Отечества прошел на Воздвиженском кладбище Тамбова, в нем участвовал председатель областной думы Евгений... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:58:00+03:00
2026-02-24T13:58:00+03:00
тамбовская область
тамбов
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
евгений первышов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076395411_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_bc038d87fdf1bfc095786400edfb16f2.jpg
тамбов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076395411_109:0:1244:851_1920x0_80_0_0_72d226248741480528645329d9918db5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбов, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), евгений первышов
Тамбовская область, Тамбов, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Евгений Первышов
Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля

Евгений Матушкин почтил память воинов Тамбовщины на митинге к 23 Февраля

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Торжественно-ритуальный митинг ко Дню защитника Отечества прошел на Воздвиженском кладбище Тамбова, в нем участвовал председатель областной думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регпарламента.
Также участниками памятного мероприятия стали губернатор региона Евгений Первышов, депутаты, военнослужащие, представители силовых структур, молодежных объединений. В рамках мероприятия прошла Минута молчания. Участники митинга возложили цветы к монументу "Скорбящая мать", а также к часовне-памятнику воинам, погибшим в Северо-Кавказском регионе. В память о воинах была проведена заупокойная лития. Торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
Спикер облдумы считает, что День защитника Отечества – всенародно почитаемый праздник.
"Он напоминает нам о ратных подвигах предков и героизме современников, о великих традициях воинской чести и верности присяге, которые передаются из поколения в поколение, о неимоверной силе любви к Родине. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые днем и ночью находятся на страже национальной безопасности и стабильности нашего государства", – приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.
Спикер регпарламента отметил, что особо теплые слова в этот день говорят ветеранам Великой Отечественной войны.
"Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, которые своей самоотверженностью и несокрушимой стойкостью духа доказывают, что они являются достойными преемниками своих героических дедов и прадедов. И, конечно же, мы отдаем дань памяти и уважения героям, павшим на полях сражений во имя нашей Родины. Они навечно останутся для нас и следующих поколений примером мужества и отваги", – подчеркнул Матушкин.
Также он выразил признательность людям, которые своим мирным созидательным трудом преумножают силу и мощь государства, и пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, процветания и множества добрых дел на благо России.
 
Тамбовская областьТамбовРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Евгений Первышов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала