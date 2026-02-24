Матушкин почтил память тамбовских воинов на митинге к 23 Февраля

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Торжественно-ритуальный митинг ко Дню защитника Отечества прошел на Воздвиженском кладбище Тамбова, в нем участвовал председатель областной думы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регпарламента.

Также участниками памятного мероприятия стали губернатор региона Евгений Первышов, депутаты, военнослужащие, представители силовых структур, молодежных объединений. В рамках мероприятия прошла Минута молчания. Участники митинга возложили цветы к монументу "Скорбящая мать", а также к часовне-памятнику воинам, погибшим в Северо-Кавказском регионе. В память о воинах была проведена заупокойная лития. Торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Спикер облдумы считает, что День защитника Отечества – всенародно почитаемый праздник.

"Он напоминает нам о ратных подвигах предков и героизме современников, о великих традициях воинской чести и верности присяге, которые передаются из поколения в поколение, о неимоверной силе любви к Родине. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые днем и ночью находятся на страже национальной безопасности и стабильности нашего государства", – приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.

Спикер регпарламента отметил, что особо теплые слова в этот день говорят ветеранам Великой Отечественной войны.

"Сегодня их дело продолжают участники специальной военной операции, которые своей самоотверженностью и несокрушимой стойкостью духа доказывают, что они являются достойными преемниками своих героических дедов и прадедов. И, конечно же, мы отдаем дань памяти и уважения героям, павшим на полях сражений во имя нашей Родины. Они навечно останутся для нас и следующих поколений примером мужества и отваги", – подчеркнул Матушкин.