Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине - РИА Новости, 24.02.2026
19:20 24.02.2026
Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине
Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине
украина, в мире, россия, сша, эммануэль макрон, владимир мединский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
Украина, В мире, Россия, США, Эммануэль Макрон, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Макрон скептически относится к быстрому заключению мира на Украине

Макрон скептически относится к возможности скорого мира на Украине

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон скептически относится к возможности установления мира на Украине в краткосрочной перспективе.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
"Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира (на Украине – ред.) в краткосрочной перспективе", – заявил Макрон перед началом встречи лидеров так называемой "коалиции желающих". Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Принимавший участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встреч в Женеве пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
