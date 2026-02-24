Рейтинг@Mail.ru
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины - РИА Новости, 24.02.2026
15:50 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/makron-2076432028.html
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины - РИА Новости, 24.02.2026
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился в соцсети X к главе Франции Эммануэлю Макрону из-за планов по отправке военных на Украину...
2026-02-24T15:50:00+03:00
2026-02-24T15:50:00+03:00
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
украина
франция
в мире, украина, эммануэль макрон, франция
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция
Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины

Политик Филиппо обратился к Макрону с требованием из-за Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился в соцсети X к главе Франции Эммануэлю Макрону из-за планов по отправке военных на Украину.

"Громче, чем когда-либо, мы говорим: "Макрон, мы не будем умирать за Украину", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Зеленский выступил с требованием к Западу
Вчера, 09:00
По словам французского политика, Макрон хочет усилить милитаризацию Европы, чтобы с помощью конфликта заморозить президентские выборы в 2027 году.

В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.

В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
Вчера, 09:39
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронФранция
 
 
