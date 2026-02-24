Во Франции обратились с требованием к Макрону из-за Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился в соцсети X к главе Франции Эммануэлю Макрону из-за планов по отправке военных на Украину.
"Громче, чем когда-либо, мы говорим: "Макрон, мы не будем умирать за Украину", — говорится в публикации.
"Громче, чем когда-либо, мы говорим: "Макрон, мы не будем умирать за Украину", — говорится в публикации.
Зеленский выступил с требованием к Западу
Вчера, 09:00
По словам французского политика, Макрон хочет усилить милитаризацию Европы, чтобы с помощью конфликта заморозить президентские выборы в 2027 году.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Ее участники договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.