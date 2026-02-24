Рейтинг@Mail.ru
Макрон принял прошение об отставке директора Лувра
20:34 24.02.2026
Макрон принял прошение об отставке директора Лувра
Директор парижского музея Лувр Лоранс де Кар представила президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и французский лидер его принял
Макрон принял прошение об отставке директора Лувра

Макрон принял прошение об отставке директора Лувра Лоранс де Кар

© AP Photo / Aurelien MorissardЛоранс де Кар
Лоранс де Кар - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Лоранс де Кар. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Директор парижского музея Лувр Лоранс де Кар представила президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и французский лидер его принял, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.
Де Кар уже пыталась уйти в отставку в октябре 2025 года, но тогда Макрон ей отказал на фоне грядущей реставрации музея.
Корона императрицы Евгении де Монтихо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года
19 января, 15:24
"Директор Лувра Лоранс де Кар во вторник, 24 февраля, подала прошение об отставке Эммануэлю Макрону. Президент Франции, который принял ее отставку, назвал этот шаг "актом ответственности", - говорится в сообщении радиостанции.
Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Музей также пережил громкое ограбление: злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности пока так и не нашли. Расследование продолжается.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Люди у входа в Лувр - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Некоторые произведения в Лувре могли повредиться из-за протечки, пишут СМИ
13 февраля, 13:45
 
