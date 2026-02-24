Макрон принял прошение об отставке директора Лувра

Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Музей также пережил громкое ограбление: злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности пока так и не нашли. Расследование продолжается.