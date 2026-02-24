Макрон принял прошение об отставке директора Лувра

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Директор парижского музея Лувр Лоранс де Кар представила президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке, и французский лидер его принял, сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.
Де Кар уже пыталась уйти в отставку в октябре 2025 года, но тогда Макрон ей отказал на фоне грядущей реставрации музея.
Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Музей также пережил громкое ограбление: злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности пока так и не нашли. Расследование продолжается.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.