07:35 24.02.2026
Лукашенко обратился к народу Эстонии с поздравлением
Лукашенко обратился к народу Эстонии с поздравлением

Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости и выразил уверенность, что страны преодолеют сложности на пути возобновления контактов.
"Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили - или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков", - подчеркнул президент в поздравлении, текст поздравления опубликован на сайте главы белорусского государства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес России
18 февраля, 13:52
"Сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации и видеть перспективы дальнейшего развития", - отмечается в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия этом смысле всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
18 февраля, 14:23
 
