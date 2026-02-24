Лукашенко обратился к народу Эстонии с поздравлением

МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости и выразил уверенность, что страны преодолеют сложности на пути возобновления контактов.
«
"Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили - или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков", - подчеркнул президент в поздравлении, текст поздравления опубликован на сайте главы белорусского государства.
«
"Сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации и видеть перспективы дальнейшего развития", - отмечается в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия этом смысле всегда была и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.