Рейтинг@Mail.ru
Биолог назвал число лосей в "Лосином острове" - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/losi-2076308073.html
Биолог назвал число лосей в "Лосином острове"
Биолог назвал число лосей в "Лосином острове" - РИА Новости, 24.02.2026
Биолог назвал число лосей в "Лосином острове"
Численность популяции лосей в национальном парке "Лосиный остров" в последние годы остается стабильной и составляет 40-45 особей, рассказал РИА Новости кандидат РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T06:14:00+03:00
2026-02-24T06:14:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40677/43/406774300_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_f3ddb0928108117c1d96e4af30612da8.jpg
https://ria.ru/20251124/pitanie-2057230697.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40677/43/406774300_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_330c1e7a5e764738b91604416fed7db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), gps
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), GPS
Биолог назвал число лосей в "Лосином острове"

РИА Новости: численность лосей в "Лосином острове" составляет 40-45 особей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиостанция в парке "Лосиный остров"
Биостанция в парке Лосиный остров - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Биостанция в парке "Лосиный остров". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Численность популяции лосей в национальном парке "Лосиный остров" в последние годы остается стабильной и составляет 40-45 особей, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"По данным регулярного зимнего маршрутного учета, который проводят специалисты дирекции национального парка, а также наблюдений с помощью GPS-передатчиков, установленных на ряд особей лосей, их численность последние годы находится на стабильном уровне в 40-45 голов лосей", - сказал Федоров.
В Лосином острове открылись столовые для птиц, белок и зайцев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Столовые" для птиц и белок открыли в "Лосином острове"
24 ноября 2025, 18:33
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)GPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала