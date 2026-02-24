Помимо этого, в списке значатся компании из Китая и ОАЭ, польская строительная фирма Alliance Capital, а также британский морской страховщик Maritime Mutual.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.