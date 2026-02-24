https://ria.ru/20260224/london-2076347003.html
Британия внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний
Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него 240 компаний, семь физических лиц и 50 судов, сообщается на сайте британского Минфина. РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него 240 компаний, семь физических лиц и 50 судов, сообщается на сайте британского Минфина
.
"Двадцать четвертого февраля 2026 года Министерство иностранных дел, Содружества и развития обновило санкционный список Великобритании
на сайте GOV.UK, включив в него следующие 240 юридических лиц, семь физических лиц и 50 судов", — говорится в документе.
Под рестрикции, в частности, попали:
- структуры "Росатома" — "Росатом Энергетические Проекты" и его гендиректор Андрей Рождествин, а также "Русатом Оверсиз";
- ПАО "Транснефть";
- завод и морской СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая";
- предприятие по производству СПГ "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка");
- Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова;
- Ступинская металлургическая компания;
- производитель гидроакустического оборудования "Дальприбор";
- Уральский дизель-моторный завод;
- Алтайский приборостроительный завод "Ротор";
- банки — "Фора-банк", "Ак Барс банк", "Абсолют", "Транскапиталбанк", "Синара", "Точка", "Ланта-банк", "Аверс" и другие.
Помимо этого, в списке значатся компании из Китая и ОАЭ, польская строительная фирма Alliance Capital, а также британский морской страховщик Maritime Mutual.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.