В Ливане военным приказали открывать огонь при обстрелах со стороны Израиля

БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Опорный пункт армии Ливана на южной границе подвергся обстрелу со стороны Израиля, военным дали указание открывать ответный огонь в случае повторения атак, следует из заявления командования ливанской армии во вторник.

Временные силы ООН в Ливане создали в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil продлили до 31 декабря этого года.