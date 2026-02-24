Рейтинг@Mail.ru
В Ливане военным приказали открывать огонь при обстрелах со стороны Израиля
17:26 24.02.2026
В Ливане военным приказали открывать огонь при обстрелах со стороны Израиля
Опорный пункт армии Ливана на южной границе подвергся обстрелу со стороны Израиля, военным дали указание открывать ответный огонь в случае повторения атак,... РИА Новости, 24.02.2026
В Ливане военным приказали открывать огонь при обстрелах со стороны Израиля

Армия Ливана приказала открывать ответный огонь при обстрелах со стороны Израиля

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие
Ливанские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Опорный пункт армии Ливана на южной границе подвергся обстрелу со стороны Израиля, военным дали указание открывать ответный огонь в случае повторения атак, следует из заявления командования ливанской армии во вторник.
По сведениям командования армии Ливана, во время установки военнослужащими наблюдательного поста на южной границе в районе Сарда - Марджаюн его окраины обстреляли со стороны Израиля, одновременно на низкой высоте пролетал израильский дрон, угрожая, чтобы вынудить военных покинуть позицию.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ
Вчера, 14:42
"Командование армии отдало распоряжение усилить пост, оставаться на месте и отвечать на источники огня", - говорится в заявлении.
По данным командования ливанской армии, ситуацию отслеживают в координации с комитетом надзора за соглашением о прекращении боевых действий и руководством Временных сил ООН в южном Ливане (Unifil).
Временные силы ООН в Ливане создали в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. Сейчас численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil продлили до 31 декабря этого года.
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Ливане израильский БПЛА атаковал школьный автобус, сообщил источник
16 февраля, 10:22
 
