В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) начал действовать в России, в него вошли восемь новых наименований, сообщил РИА Новости главный внештатный клинический фармаколог Минздрава РФ Владимир Петров.

"Восемь новых лекарственных препаратов пополнят российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 24 февраля 2026 года", - рассказал Петров.

Расширение перечня ЖНВЛП означает, что для указанных препаратов будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок, уточнил эксперт.

« "В перечень вошли препараты разных фармакотерапевтических групп: таргетная терапия рака молочной железы и лёгкого, иммуноонкологический препарат, лечение рака предстательной железы, терапия анемии при миелодиспластических синдромах и бета-талассемии, компонент схемы лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, стимулятор лейкопоэза для профилактики осложнений химиотерапии, а также отечественный иммуномодулятор для лечения рецидивирующего перикардита", - пояснил фармаколог.