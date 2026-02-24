Рейтинг@Mail.ru
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов - РИА Новости, 24.02.2026
02:41 24.02.2026
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов - РИА Новости, 24.02.2026
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов
Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) начал действовать в России, в него вошли восемь новых наименований,... РИА Новости, 24.02.2026
общество, россия
Общество, Россия
В России обновили перечень жизненно необходимых препаратов

РИА Новости: в России обновили перечень жизненно необходимых лекарств

Фармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) начал действовать в России, в него вошли восемь новых наименований, сообщил РИА Новости главный внештатный клинический фармаколог Минздрава РФ Владимир Петров.
"Восемь новых лекарственных препаратов пополнят российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 24 февраля 2026 года", - рассказал Петров.
Расширение перечня ЖНВЛП означает, что для указанных препаратов будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок, уточнил эксперт.
«
"В перечень вошли препараты разных фармакотерапевтических групп: таргетная терапия рака молочной железы и лёгкого, иммуноонкологический препарат, лечение рака предстательной железы, терапия анемии при миелодиспластических синдромах и бета-талассемии, компонент схемы лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, стимулятор лейкопоэза для профилактики осложнений химиотерапии, а также отечественный иммуномодулятор для лечения рецидивирующего перикардита", - пояснил фармаколог.
Специалист добавил, что расширение перечня ЖНВЛП создает основу для стабилизации цен и снижения риска их резкого роста, более предсказуемого планирования государственных и муниципальных закупок лекарств, а также повышения доступности терапии для пациентов в стационарах и дневных стационарах.
