Лавров назвал отношения России и Вьетнама братскими
Отношения России и Вьетнама по-настоящему братские, стратегические, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2026
Лавров: отношения РФ и Вьетнама по-настоящему братские, стратегические
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама по-настоящему братские, стратегические, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас очень насыщенные отношения, отношения по-настоящему братские, стратегические, скрепленные совместной историей, историей борьбы за справедливость, за независимость, за выбор наших народов", - сказал он в начале встречи с вьетнамским коллегой Ле Хоай Чунгом.
Ле Хоай Чунг прибыл во вторник в Москву
в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама
и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
. Путин на встрече с главой МИД Вьетнама также отметил позитивное развитие отношений двух стран.