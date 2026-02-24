Лавров высоко оценил двусторонние отношения России и Вьетнама

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил двусторонние отношения между Москвой и Ханоем и назвал их братскими и стратегическими, отметив, что стороны в ходе переговоров обсудят внешнеполитическую координацию.