Квинтет кубинских саксофонистов представил программу на фестивале в Сочи

Участники Кубинского квинтета саксофонистов и кубинский перкуссионист Мэнди Осуна во время поклона на сцене Зимнего театра в рамках международного фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Квинтет кубинских саксофонистов Cuban Sax Quintet и перкуссионист Мэнди Осуна представили джазовую программу на сцене Зимнего театра в Сочи в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Исполнители начали выступление с авторской композиции Allegro, которая, по их словам, вдохновлена одним из районов Гаваны, родного для артистов. Квинтет также посвятил одну из композиций Иоганну Себастьяну Баху.

"Мы представим смесь разных жанров, разных ритмов, с которыми мы работаем. Конечно, это латиноамериканская музыка, джаз и сочетание компонентов", – рассказал журналистам лидер и создатель ансамбля Герман Веласко перед концертом.

Осуна поделился с журналистами, что участники коллектива добавляют элементы импровизации в программу концерта, при этом сохраняют национальные звучания кубинского джаза.

"Джазовая музыка предполагает импровизацию, но, конечно, есть стиль, которого мы придерживаемся. Мне нравится контраст, который создают ударные инструменты, потому что есть здесь баланс между классической работой на ударных инструментах и тем, что у нас есть на Кубе. Это джамбе африканский и кахон фламенко. Это два самых главных инструмента, если мы говорим про кубинскую музыку", – сказал Осуна.

Саксофонист Эваристо Дэнис в беседе с журналистами также рассказал о выступлении на фестивале и отметил некоторое сходство кубинской столицы и Сочи.

"Конечно, нам приятно, что здесь есть море, и что это все равно немножко похоже на нашу родину, похоже немножко на Гавану. Это морская зона. Конечно, жалко, что не можем искупаться, но все равно это очень приятно, и быть на фестивале, и видеть столько... интересных проектов, столько интересных участников. Это удивительное сочетание разных культур, разных жанров. Нам очень нравится. И мне приятно, как тому, кто играет на баритон-саксофоне, здесь быть и делиться своей музыкой с вами", – сказал Дэнис.