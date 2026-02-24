https://ria.ru/20260224/kursk-2076488525.html
В Курске завели дело после гибели четырех человек из-за утечки газа
В Курске завели дело после гибели четырех человек из-за утечки газа - РИА Новости, 24.02.2026
В Курске завели дело после гибели четырех человек из-за утечки газа
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту гибели четырех человек из-за утечки газа в Курске, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 24.02.2026
происшествия
курская область
курск
россия
александр хинштейн
В Курске завели дело после гибели четырех человек из-за утечки газа
В Курске возбудили дело после гибели 4 человек из-за утечки газа в доме