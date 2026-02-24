В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом

КУРСК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Курской области организовала проверку по факту гибели четырех человек и одной пострадавшей в результате инцидента с газом с одном из МКД города Курска, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования и действиям ответственных лиц, сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор региона Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли в Курске, предварительно, в результате отравления угарным газом, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Как пояснили агентству следователи, четверо погибших и одна пострадавшая проживали в двух разных квартирах, также погибла собака.
"По поручению прокурора Курской области прокуратура ЦАО г. Курска организовала проверку по факту происшествия в одном из многоквартирных домов, расположенном на улице Харьковская в Курске. По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавший. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также действиям ответственных лиц и организаций", – сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области.
Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.
