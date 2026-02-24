Рейтинг@Mail.ru
В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/kursk-2076487678.html
В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом
В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом - РИА Новости, 24.02.2026
В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом
Прокуратура Курской области организовала проверку по факту гибели четырех человек и одной пострадавшей в результате инцидента с газом с одном из МКД города... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:36:00+03:00
2026-02-24T18:36:00+03:00
происшествия
курская область
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
https://ria.ru/20260217/cherepovets-2074877925.html
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом

Прокуратура начала проверку после гибели 4 человек от отравления газом в Курске

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Курской области организовала проверку по факту гибели четырех человек и одной пострадавшей в результате инцидента с газом с одном из МКД города Курска, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования и действиям ответственных лиц, сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор региона Хинштейн сообщил, что четыре человека погибли в Курске, предварительно, в результате отравления угарным газом, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Как пояснили агентству следователи, четверо погибших и одна пострадавшая проживали в двух разных квартирах, также погибла собака.
"По поручению прокурора Курской области прокуратура ЦАО г. Курска организовала проверку по факту происшествия в одном из многоквартирных домов, расположенном на улице Харьковская в Курске. По предварительной информации, в результате инцидента есть погибшие и пострадавший. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также действиям ответственных лиц и организаций", – сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области.
Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Последствия взрыва бытового газа в Череповце - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В жилом доме в Череповце взорвался газ, есть погибший
17 февраля, 10:11
 
ПроисшествияКурская областьКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала