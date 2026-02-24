В Курске проводят проверку после гибели четырех человек при ЧП с газом

КУРСК, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Курской области организовала проверку по факту гибели четырех человек и одной пострадавшей в результате инцидента с газом с одном из МКД города Курска, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования и действиям ответственных лиц, сообщили в ведомстве.