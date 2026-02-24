Рейтинг@Mail.ru
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске
17:40 24.02.2026 (обновлено: 17:50 24.02.2026)
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске - РИА Новости, 24.02.2026
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске
курск
происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске

РИА Новости: жертвы отравления угарным газом в Курске жили в 2 разных квартирах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КУРСК, 24 фев – РИА Новости. Четверо погибших и одна пострадавшая в результате инцидента с газом в Курске проживали в двух разных квартирах, также погибла собака, рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону.
«
"Четыре человека погибло, один пострадал, пострадавший доставлен в больницу. В одной квартире три человека погибло и у них собака, собака тоже погибла. Пострадавшие проживали в двух квартирах", – сообщили в ведомстве.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что люди погибли, предварительно, в результате отравления угарным газом.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Дагестане десять детей отравились угарным газом
2 февраля, 17:57
 
Происшествия
 
 
