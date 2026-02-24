https://ria.ru/20260224/kursk-2076476284.html
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске - РИА Новости, 24.02.2026
Появились данные о погибших при отравлении угарным газом в Курске
Четверо погибших и одна пострадавшая в результате инцидента с газом в Курске проживали в двух разных квартирах, также погибла собака, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.02.2026
