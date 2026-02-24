В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России

В статье отмечается, что раньше шли разговоры о возможном компромиссе, однако из-за политики нового премьера Японии ситуация зашла в тупик. Так, шаги Японии в сторону милитаризации глава МИД России Сергей Лавров назвал нездоровой тенденцией, пишет BZ. Споры вокруг Курильских островов

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.