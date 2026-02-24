В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Японии едва ли стоит надеяться на возвращение Курильских островов, пишет газета Berliner Zeitung.
"В 2020 году Россия внесла поправки в свою конституцию, установив, что никакие территории не могут быть переданы. Это фактически решило вопрос о Курильских островах. Для Токио это стало серьезным ударом", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что раньше шли разговоры о возможном компромиссе, однако из-за политики нового премьера Японии ситуация зашла в тупик. Так, шаги Японии в сторону милитаризации глава МИД России Сергей Лавров назвал нездоровой тенденцией, пишет BZ.
Споры вокруг Курильских островов
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
