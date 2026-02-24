Рейтинг@Mail.ru
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 24.02.2026 (обновлено: 13:20 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/kurily-2076334380.html
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России - РИА Новости, 24.02.2026
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России
Японии едва ли стоит надеяться на возвращение Курильских островов, пишет газета Berliner Zeitung. "В 2020 году Россия внесла поправки в свою конституцию,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T10:12:00+03:00
2026-02-24T13:20:00+03:00
в мире
япония
россия
курильские острова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
https://ria.ru/20260224/kallas-2076327903.html
https://ria.ru/20260220/yaponiya-2075739467.html
япония
россия
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_ce392a41d8a81843623240e801cbad06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, курильские острова, сергей лавров
В мире, Япония, Россия, Курильские острова, Сергей Лавров
В Германии забили тревогу из-за неожиданного удара России

Berliner Zeitung: Россия нанесла серьезный удар по Японии из-за Курил

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Японии едва ли стоит надеяться на возвращение Курильских островов, пишет газета Berliner Zeitung.

"В 2020 году Россия внесла поправки в свою конституцию, установив, что никакие территории не могут быть переданы. Это фактически решило вопрос о Курильских островах. Для Токио это стало серьезным ударом", — говорится в публикации.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Не хватает мозгов". Выходка Каллас в отношении России поразила Запад
Вчера, 09:39
В статье отмечается, что раньше шли разговоры о возможном компромиссе, однако из-за политики нового премьера Японии ситуация зашла в тупик. Так, шаги Японии в сторону милитаризации глава МИД России Сергей Лавров назвал нездоровой тенденцией, пишет BZ.

Споры вокруг Курильских островов
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Отношения России и Японии свелись к нулю, заявил Песков
20 февраля, 12:54
 
В миреЯпонияРоссияКурильские островаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала