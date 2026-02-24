Кубе нужны российские технологии для энергетики, заявил экс-глава МИД Перу

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Куба на фоне острого топливного кризиса нуждается в российских технологиях для своей энергетики, а также в поставках нефти, однако такие поставки осложнены географией и внешними ограничениями, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.