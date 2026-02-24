Кубе нужны российские технологии для энергетики, заявил экс-глава МИД Перу

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Куба на фоне острого топливного кризиса нуждается в российских технологиях для своей энергетики, а также в поставках нефти, однако такие поставки осложнены географией и внешними ограничениями, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Перу Эктор Бехар.
"Нужно смотреть: если помощь в виде нефти невозможна – может ли она быть в виде альтернативных технологий для обеспечения Кубы базовой энергией. И я думаю, что здесь Россия, будучи развитой страной, располагает рядом технологий, которые, разумеется, могут быть переданы", – сказал экс-глава МИД в правительстве Педро Кастильо (2021–2022).
По словам Бехара, Куба нуждается в нефти, однако ее поставки из РФ затруднены из-за расстояния и противодействия США.
"Россия в настоящий момент является одной из держав-производителей нефти и производит столько же, сколько Саудовская Аравия, но очевидно, что географическое расстояние очень трудно преодолеть, особенно когда между ними находятся Соединённые Штаты", – добавил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США.