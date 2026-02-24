Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы

МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Отношения между правительствами Кубы и России в условиях блокады и давления со стороны США нужны больше, чем когда-либо, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился аргентинский социолог и международный аналитик Хорхе Эльбаум.

"Связь между Кубой и Российской Федерацией сегодня как никогда необходима в условиях жестокой и преступной атаки со стороны правительства США в отношении Республики Куба", - сказал Эльбаум.

По словам эксперта, народы мира, включая Россию Китай , демонстрируют поддержку Гаване , привязанность и уважение к кубинскому народу и правительству.

"В этих условиях, и прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, с Глобальным Югом, с БРИКС ... ожидается, что будут сформулированы условия и потребности для того, чтобы имела место материальная поддержка, не только политическая и дипломатическая, которые, разумеется, очень важны", - добавил Эльбаум.

Аналитик подчеркнул важность поддержки острова в сфере энергетики "теми средствами, которые позволят правительству и народу Кубы развиваться автономно".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США.