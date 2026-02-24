https://ria.ru/20260224/kuba-2076302220.html
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы - РИА Новости, 24.02.2026
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы
Отношения между правительствами Кубы и России в условиях блокады и давления со стороны США нужны больше, чем когда-либо, таким мнением в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T04:23:00+03:00
2026-02-24T04:23:00+03:00
2026-02-24T04:23:00+03:00
в мире
куба
сша
россия
сергей лавров
владимир путин
бруно родригес паррилья
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
https://ria.ru/20260222/kuba-2076085348.html
https://ria.ru/20260125/ssha-2070210000.html
https://ria.ru/20260218/putin-2075317483.html
куба
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, россия, сергей лавров, владимир путин, бруно родригес паррилья, брикс
В мире, Куба, США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Бруно Родригес Паррилья, БРИКС
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы
РИА Новости: Эльбаум уверен, что связи с Кубой нужны больше, чем когда-либо
МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Отношения между правительствами Кубы и России в условиях блокады и давления со стороны США нужны больше, чем когда-либо, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился аргентинский социолог и международный аналитик Хорхе Эльбаум.
"Связь между Кубой
и Российской Федерацией сегодня как никогда необходима в условиях жестокой и преступной атаки со стороны правительства США
в отношении Республики Куба", - сказал Эльбаум.
По словам эксперта, народы мира, включая Россию
и Китай
, демонстрируют поддержку Гаване
, привязанность и уважение к кубинскому народу и правительству.
"В этих условиях, и прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, с Глобальным Югом, с БРИКС
... ожидается, что будут сформулированы условия и потребности для того, чтобы имела место материальная поддержка, не только политическая и дипломатическая, которые, разумеется, очень важны", - добавил Эльбаум.
Аналитик подчеркнул важность поддержки острова в сфере энергетики "теми средствами, которые позволят правительству и народу Кубы развиваться автономно".
Президент России Владимир Путин
на прошлой неделе принял в Кремле главу МИД Кубы Бруно Родригеса Паррилью
и отметил позитивную динамику двусторонних отношений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва
продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона
в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.