Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы - РИА Новости, 24.02.2026
04:23 24.02.2026
Аналитик рассказал о важности отношений России и Кубы
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, куба, сша, россия, сергей лавров, владимир путин, бруно родригес паррилья, брикс
В мире, Куба, США, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Бруно Родригес Паррилья, БРИКС
© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Гавана. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 24 фев - РИА Новости. Отношения между правительствами Кубы и России в условиях блокады и давления со стороны США нужны больше, чем когда-либо, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился аргентинский социолог и международный аналитик Хорхе Эльбаум.
"Связь между Кубой и Российской Федерацией сегодня как никогда необходима в условиях жестокой и преступной атаки со стороны правительства США в отношении Республики Куба", - сказал Эльбаум.
По словам эксперта, народы мира, включая Россию и Китай, демонстрируют поддержку Гаване, привязанность и уважение к кубинскому народу и правительству.
"В этих условиях, и прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, с Глобальным Югом, с БРИКС... ожидается, что будут сформулированы условия и потребности для того, чтобы имела место материальная поддержка, не только политическая и дипломатическая, которые, разумеется, очень важны", - добавил Эльбаум.
Аналитик подчеркнул важность поддержки острова в сфере энергетики "теми средствами, которые позволят правительству и народу Кубы развиваться автономно".
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял в Кремле главу МИД Кубы Бруно Родригеса Паррилью и отметил позитивную динамику двусторонних отношений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США отказаться от планов военной и морской блокады Кубы и заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану в вопросах суверенитета и безопасности. Лавров также отверг необоснованные обвинения Вашингтона в том, что российско-кубинское сотрудничество якобы угрожает безопасности США.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
