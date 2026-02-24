Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства
15:06 24.02.2026
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства
На заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко,... РИА Новости, 24.02.2026
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа – "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Кроме того, планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Госсовета Союзного государства
Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко Политика
 
 
