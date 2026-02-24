https://ria.ru/20260224/kreml-2076370894.html
Песков назвал Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга.
"Вьетнам, вы знаете, у нас очень важный торговый экономический партнер в Азии, поэтому такие контакты представляют большой интерес и большое значение", - сказал Песков журналистам, упоминая встречу президента РФ и главы МИД Вьетнама.