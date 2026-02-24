Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 24.02.2026
02:10 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 24.02.2026
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей
Использование кредитной карты с лимитом 30–50 тысяч рублей кажется безопасным, но на деле чревато появлением больших долгов, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.02.2026
ольга гогаладзе, общество, россия, банковские карты, кредит
Ольга Гогаладзе, Общество, Россия, Банковские карты, Кредит
Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей

Экономист Гогаладзе: кредитка с лимитом в 50 тысяч рублей чревата долгами

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Сотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Использование кредитной карты с лимитом 30–50 тысяч рублей кажется безопасным, но на деле чревато появлением больших долгов, рассказала агентству “Прайм” экономист Ольга Гогаладзе.
«
“Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги”, — пояснила она.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
6 февраля, 02:17
В этом случае начало проблем - внесение клиентом не всей суммы сразу в льготный период, а лишь минимального платежа. Обычно это 3–5% от задолженности. При ставке по кредитной карте 20–30% годовых остаток долга очень быстро увеличивается. В результате переплата за год может достигать 15–20 тысяч рублей.
Кроме того, не все обращают внимание на комиссии и условия договора. Между тем, снятие с кредитки наличных почти всегда лишает льготного периода. Переводы могут облагаться повышенной ставкой. Бывает, что банки подключают платные услуги — страховки, уведомления, сервисные пакеты. Все это повышает финансовую нагрузку.
Гогаладзе советует использовать кредитную карту лишь как инструмент для краткосрочного беспроцентного финансирования и закрывать долг полностью до конца льготного периода. Если без кредитки вам не хватает до зарплаты, это сигнал о системных проблемах с бюджетом, заключила она.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
 
Ольга ГогаладзеОбществоРоссияБанковские картыКредит
 
 
