Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей

“Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги”, — пояснила она.

В этом случае начало проблем - внесение клиентом не всей суммы сразу в льготный период, а лишь минимального платежа. Обычно это 3–5% от задолженности. При ставке по кредитной карте 20–30% годовых остаток долга очень быстро увеличивается. В результате переплата за год может достигать 15–20 тысяч рублей.