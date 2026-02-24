Экономист раскрыла опасности кредитки с лимитом в 50 тысяч рублей

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Использование кредитной карты с лимитом 30–50 тысяч рублей кажется безопасным, но на деле чревато появлением больших долгов, рассказала агентству “Прайм” экономист Ольга Гогаладзе.
«
“Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги”, — пояснила она.
В этом случае начало проблем - внесение клиентом не всей суммы сразу в льготный период, а лишь минимального платежа. Обычно это 3–5% от задолженности. При ставке по кредитной карте 20–30% годовых остаток долга очень быстро увеличивается. В результате переплата за год может достигать 15–20 тысяч рублей.
Кроме того, не все обращают внимание на комиссии и условия договора. Между тем, снятие с кредитки наличных почти всегда лишает льготного периода. Переводы могут облагаться повышенной ставкой. Бывает, что банки подключают платные услуги — страховки, уведомления, сервисные пакеты. Все это повышает финансовую нагрузку.
Гогаладзе советует использовать кредитную карту лишь как инструмент для краткосрочного беспроцентного финансирования и закрывать долг полностью до конца льготного периода. Если без кредитки вам не хватает до зарплаты, это сигнал о системных проблемах с бюджетом, заключила она.