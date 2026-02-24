Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

"На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий - в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос - это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем", - сказал Хегсет в ходе выступления в Колорадо

"Тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу", - добавил он.

При этом Хегсет отверг возможность "орбитального равенства" или такого же "паритета".