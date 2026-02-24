Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее - РИА Новости, 24.02.2026
02:27 24.02.2026
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее
в мире
колорадо
пит хегсет
министерство обороны сша
2026
в мире, колорадо, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Колорадо, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий - в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос - это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем", - сказал Хегсет в ходе выступления в Колорадо.
"Тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу", - добавил он.
При этом Хегсет отверг возможность "орбитального равенства" или такого же "паритета".
"Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет - мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования", - подытожил он.
