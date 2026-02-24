https://ria.ru/20260224/kosmos-2076294025.html
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее
Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее
Космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 24.02.2026
колорадо
Шеф Пентагона Хегсет назвал космос главным полем битвы за будущее мира
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий - в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос - это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем", - сказал Хегсет
в ходе выступления в Колорадо
"Тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу", - добавил он.
При этом Хегсет отверг возможность "орбитального равенства" или такого же "паритета".
"Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет - мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования", - подытожил он.